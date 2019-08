Thanos avrebbe dovuto essere il narratore di Avengers: Infinity War!

Un film può cambiare tantissimo in corso d'opera e per i motivi più disparati: le produzioni Marvel non fanno eccezione, come spesso raccontato dagli addetti ai lavori. L'ultima rivelazione in tal senso riguarda Avengers: Infinity War che, stando a quanto riportato da Joe Russo, avrebbe dovuto godere di una narrazione parecchio diversa.

Il regista a cui si deve anche la realizzazione di Avengers: Endgame ha infatti parlato del processo di scrittura di Infinity War come qualcosa di parecchio complesso e per il quale sono stati necessari tanti tentativi di approccio molto diversi tra loro: pare addirittura che il film fosse stato inizialmente concepito come una sorta di gangster movie, con Thanos che avrebbe svolto anche la funzione di narratore.

"C'era questa possibilità che Thanos narrasse l'intero film, che avrebbe dovuto assumere un po' i toni del gangster movie, con questa narrazione dal suo punto di vista. Era un esperimento interessante, ci ha fatto capire tantissime cose sul personaggio, ma alla fine non funzionava nella resa complessiva del film" ha raccontato Joe Russo.

Nonostante la curiosità di sapere come sarebbe uscita fuori questa prima versione del film, comunque, non possiamo certo dirci insoddisfatti di come Infinity War sia venuto su. Pare, d'altronde, che la primissima versione della sceneggiatura non piacque praticamente a nessuno! Recentemente, intanto, Tom Holland ha svelato una scena piuttosto curiosa tagliata dalla versione finale.