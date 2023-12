Thanos doveva essere solo un cameo nel Marvel Cinematic Universe

Esiste probabilmente un universo parallelo, molto più triste e solo, in cui Thanos è rimasto solo un cameo nel Marvel Cinematic Universe e non il villain che abbiamo imparato ad amare e odiare. Vi raccontiamo questo retroscena grazie alle parole di Josh Brolin, l'attore che lo ha interpretato.

L'ha raccontato proprio l'attore durante un'intervista: "Quando ho fatto Thanos quello sarebbe dovuto essere soltanto un piccolo cameo" ha commentato Josh Brolin. Poi però gli è stata data una "bibbia" sul personaggio da seguire perché Brolin conosceva poco e niente di Thanos nei fumetti Marvel.

A quel punto quando la cosa è diventata più seria e si stava programmando la doppietta di film con Thanos Josh Brolin l'ha trovato molto interessante e una volta che lui ha iniziato a interpretare il personaggio i Marvel Studios hanno deciso, sempre stando alle sue parole, di espanderlo ancora di più e renderlo praticamente il protagonista. Anche se per Infinity War hanno tagliato una scena da 45 minuti con Thanos.

Tra l'altro all'inizio l'interpretazione di Josh Brolin non convinceva la Marvel, perché lui si era approcciato al personaggio con un taglio shakespeariano e rifacendosi a Richard Burton. Gli studios volevano però un personaggio meno tragico nel senso classico del termine e più concreto. E infatti ecco come sono cambiati i piani per Thanos nel corso del Marvel Cinematic Universe.

A quel punto Josh Brolin ha iniziato a ispirarsi a Marlon Brando in Apocalypse Now per Thanos, e progressivamente il suo ruolo all'interno della macrotrama è aumentato fino ad arrivare alla doppietta di Avengers che ha chiuso la Infinity Saga. Una doppietta per la quale l'attore era davvero felice e partecipe.

Ma voi la sapevate questa su Thanos? Vi è piaciuta l'interpretazione di Josh Brolin? Diteci la vostra nei commenti!