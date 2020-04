Thanos è il Coronavirus e gli Avengers infermieri uniti nella nuova fan-art di BossLogic

La già leggendaria sequenza finale di Avengers: Endgame è stata tramutata dal celebre artista BossLogic in un simbolo della lotta al Coronavirus grazie all'ultima fan-art pubblicata in questi minuti sul social network Instagram.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, BossLogic ha preso come esempio la scena del kolossal (che abbiamo inserito fra i migliori film del 2019) trasformando Captain America e gli altri Avengers in un plotone di infermieri e primi soccorritori schierati in prima linea contro il nemico comune, Thanos, ridisegnato con una testa a forma di Coronavirus.

Curiosamente, l'Hollywood Reporter ha utilizzato la cellula del Coronavirus per una sua nuova cover ispirata alla Morte Nera di Star Wars: il numero della celebre rivista, pubblicato in questi giorni, era incentrato sulle difficoltà che l'industria hollywoodiana sta attraversando a causa della pandemia.ù

In tutto il mondo, infatti, le sale cinematografiche hanno chiuso i battenti da diverse settimane, e mentre il mondo prova a guarire dal virus tutte le produzioni attualmente in corso sono state interrotte o rinviate se previste prossimamente, e i film di prossima uscita posticipati ai prossimi mesi o addirittura al prossimo anno. In risposta nel frattempo sta fiorendo il mercato digitale e il traffico sulle piattaforme di streaming on demand, con diversi film di marzo e aprile che hanno ripiegato su questi nuovi canali di distruzione.