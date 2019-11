Dopo Avenger: Endgame e Deadpool 2, Josh Brolin veste i panni di Batman... In una fan art

Avete mai oensato a come sarebbe unire uno dei villain più potenti del Marvel Cinematic Universe al più tenebroso supereroe DC? Sì? Beh, allora siete fortunati! Il fotomontaggio realizzato da un fan su instagram fa proprio al caso vostro: ecco il nuovo cambio d'abito di Josh Brolin.

Forse non tutti sanno che prima della scritturazione di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), Josh Brolin era una delle scelte più probabili per interpretare il ruolo di Bruce Wayne. La produzione ha poi fatto la scelta che tutti conosciamo e che è stata tanto criticata, quanto apprezzata, dagli spettatori che, esattamente come accade di volta in volta per il Joker, non riusciranno mai a votare all'unanimità il migliore.

Nella fan art Brolin indossa un costume ispirato a quello disegnato da Frank Miller per Il Ritorno del Cavaliere Oscuro: stoffa spessa e resistente, una maschera che copre quasi interamente la visuale, dando allo stesso tempo il senso di fierezza che caratterizza l'umo pipistrello, e l'immancabile logo a campeggiare sul petto, in difesa della caotica Gotham sullo sfondo.

Certo, vestire adesso i panni di Batman sarebbe molto difficile vista la recente scelta del regista Matt Reeves di affidare il ruolo del prossimo Bruce Wayne a Robert Pattinson: qui il cast ufficiale di The Batman, nelle sale dal 2021.

Chissà che la vista della foto non faccia tornare all'attore il desiderio di recitare nel team DC? In quale ruolo vorreste vederlo?