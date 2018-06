Thanos batterebbe Hulk anche senza Gemme dell'Infinito secondo McFeely e Markus

Secondo gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War Stephen Mcfeely e Christopher Markus, Thanos non avrebbe bisogno della Gemma del Potere o altre Gemme dell'Infinito per mandare al tappeto Hulk. Attenzione seguono Spoiler.

Nelle prime scene di Infinity War, Hulk, in aiuto di Thor e Loki, si lancia a sorpresa su Thanos, subendo però un'umiliante sconfitta. Il suo senso si inferiorità nei confronti del Titano avrà ripercussioni per tutto il resto del film.

"Penso che Thanos le darebbe di santa ragione ad Hulk anche senza la Gemma" ha detto McFeely a Collider. Più seriamente il suo collega Markus spiega l'assenza iniziale del gigante verde come "Effetto drammatico". "Faceva parte del loro piano," continua. "Credo che volessero mettere Thanos in una posizione che permettesse ad Hulk di avere una buona chance."

McFeely ha parlato anche della loro gestione dell'antagonista: "Volevamo fare apparire Thanos come il più grande villain del MCU, facendogli sconfiggere il campione in carica. Stendendo così facilmente Hulk, cresce un grande senso di paura per chiunque lo affronterà in futuro. Per questo la scena è stata concepita così."

"Penso che il pubblico abbia percepito Hulk come spaventato." ha detto uno dei registi Joe Russo al podcast Happy Sad Confused. "Non è la prima volta che subisce, è uno che ama gli scontri, ma credo sia una ripercussione del suo trascorso in Ragnarok. Questi due personaggi sono in costante conflitto, credo che Hulk sia stanco di salvare Banner, visto che lui lo chiama solo per combattere."

Avengers: Infinity War è attualmente al cinema e Mark Ruffalo tornerà ad interpretare Hulk nel prossimo film degli Avengers.