Thanksgiving, il trailer del film di Eli Roth sta arrivando: l'annuncio nel nuovo poster!

Un mese fa il mondo veniva terrorizzato dal trailer di Thanksgiving, nuovo film di Eli Roth con Patrick Dempsey. Ora arriva un'altra buona notizia sul film: il suo poster...guardate qui!

Con un simpatico gioco di parole, il poster di Thanksgiving è davvero spaventoso. Al centro abbiamo il protagonista con un'ascia affilata dietro alla schiena. Ci dà le spalle, ma lui sa dove siamo. Il suo cappello da sceriffo è davvero peculiare.

Il contrasto più agghiacciante è lo spavento che provoca la sua figura vs gli striscioni per la Festa del Ringraziamento. "Non ci saranno avanzi": così gli ideatori e realizzatori del poster si divertono ad annunciare una carne...ficina.

Vi è piaciuto questo poster? Andrete a vedere Thanksgiving, quando uscirà? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opninione! Nel frattempo, vi informiamo di due nuove aggiunte all'horror con Patrick Dempsey: oltre ad Addison Rae, anche lei nel cast ufficiale, avremo Jalen Thomas Brooks e Nell Verlaque.

Dove abbiamo già visto questi due attori? Il primo ha fatto parte del cast di 'Walkers', 'Rebel' e 'Supergirl'. Nell Verlaque l'abbiamo vista già in "Nowhere", "The Marijuana Conspiracy" e "Big Shot". Nell'horror il protagonista è Patrick Dempsey (no, non è come pensate, non interpreterà il cattivo, bensì colui che lo persegue).

"Esclusivamente nei cinema a novembre": così viene scritto alla fine del poster. Manca pochissimo: siete pronti?