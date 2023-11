Thanksgiving: riassunto e spiegazione del finale, cosa succede alla fine?

Con Thanksgiving Eli Roth ci ha regalato l'ennesima masterclass di cinema splatter, ricordando a tutti il perché della sua fama di regista amante dell'horror più cruento e sanguinolento: il film dedicato al Ringraziamento è una sorta di Scream più violento, e proprio come il film di Wes Craven ci porta a chiederci chi sia il colpevole.

Come sempre accade in questi casi gli indiziati sono molti, ma il più papabile sembrava effettivamente Bobby, ex-fidanzato della protagonista Jessica gravemente feritosi durante la strage del Ringraziamento avvenuta l'anno prima: il nostro potrebbe effettivamente volersi vendicare di lei, che come ben sappiamo ha avuto un ruolo importante nello scoppio dei disordini, e Jessica stessa spinge infatti lo sceriffo Newlon a sparargli quando lo intravede durante l'inseguimento al killer.

Proprio quando i ragazzi sembrano al sicuro, però, arriva il plot-twist: nell'ufficio dello sceriffo scopriamo infatti che l'assassino altri non è che Newlon stesso, desideroso di vendetta perché nella strage del Ringraziamento perse la vita la moglie di Mitch, con la quale aveva una storia clandestina (e che era infatti incinta del figlio di Newlon). Jessica, dopo aver ripreso la tirata dello sceriffo con il suo smartphone, sta dunque per essere uccisa quando proprio un redivivo Bobby arriva dal nulla, fiondandosi sull'assassino!

A quel punto scatta un nuovo inseguimento, con i due ragazzi che infine riescono a dar fuoco all'intero edificio: il cadavere di Newlon, però, non viene ritrovato. Segnali di un sequel in arrivo? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Thanksgiving.