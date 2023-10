Thanksgiving: rendete grazia al terrificante primo trailer del nuovo film di Eli Roth

L'arrosto di tacchino è sopravvalutato nel trailer del nuovo film horror Thanksgiving: il trailer già anticipato dal nuovo poster di Thanksgiving , ci propone una rivisitazione del classico della festa del Ringraziamento che gronda sangue!

Il film, è ambientato in una cittadina del Massachusetts e porta sul grande schermo uno spaccato di due tradizioni made in USA: la festa del Ringraziamento e i saldi pazzi del Black Friday. Ed è proprio durante una sanguinosa rivolta avvenuta in un centro commerciale durante i saldi che un misterioso serial killer noto come John Carver terrorizza Plymouth con l'obiettivo di allestire un prelibato banchetto a base di carne umana! Nel trailer la festosa ambientazione a tema autunnale si scontra con il sangue e gli assassini violenti: il cast stellato include Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks e Nell Verlaque, entrambi nuove aggiunte al cast di Thanksgiving.

Thanksgiving di Eli Roth nasce da un fake trailer girato appositamente per Grindhouse, il grande progetto di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez nato oltre 15 anni fa. E dopo un lungo periodo di riflessione, il regista già abile nel genere slasher, ha capito che i tempi erano maturi per portare Thanksgiving sul grande schermo.

Thankgiving arriva nei cinema statunitensi il prossimo 17 novembre, ma sfortunatamente, non è ancora stata programmata l'uscita italiana.