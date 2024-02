Thanksgiving, il nuovo horror di Eli Roth ha già conquistato il pubblico di Netflix USA

Dopo l’annuncio del cast di Thanksgiving 2, il primo capitolo diretto da Eli Roth sbarca su Netflix USA e conquista immediatamente la cima della top ten.

L’horror di Roth scala la classifica fino alla seconda posizione per poi effettuare il sorpasso su Lover, Stalker, Killer (altro prodotto Netflix di successo) e assicurarsi la prima posizione. Per ora la pellicola è presente solo sulla versione americana della piattaforma streaming. Al momento non è possibile vedere Thanksgiving in Italia se non tramite noleggio online.

È stato lo stesso Eli Roth ad annunciare il sequel del suo film sul suo profilo Instagram. “BREAKING NEWS! John Carver ucciderà ancora! Il sequel di @thanksgivingmovie è pronto!!! Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il film nei cinema!!! Andate a vederlo ora sul grande schermo mentre è nei cinema, il sequel uscirà nel 2025! Ci stiamo prendendo un anno per mettere a punto la sceneggiatura e ci stiamo lavorando da oggi!” aveva scritto il regista. Thanksgiving è riuscito a guadagnare un sequel triplicando il budget durante la sua permanenza nelle sale, incassando ben 46,507,976 dollari nei cinema di tutto il mondo. La sinossi del film recita: “Dopo una rivolta del Black Friday finita in tragedia, un misterioso assassino ispirato al Giorno del Ringraziamento terrorizza Plymouth, Massachusetts - il luogo di nascita della famigerata festa.” E le star di Thanksgiving non vedono l’ora di tornare nel sequel.