Thanksgiving, il nuovo horror in arrivo al cinema nasce da Tarantino, lo sapevate?

A volte i film hanno gestazioni lunghissime, stanno nella mente dei loro autori per tantissimo tempo finché non riescono a vedere la sala. È il caso di Thanksgiving di Eli Roth, che nasce anche grazie a Quentin Tarantino. Se ancora non lo sapete vi raccontiamo la storia.

Nel 2007 usciva il film girato a quattro mani (per due episodi) da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, cioè Grindhouse, che al suo interno aveva A prova di morte di Tarantino e Planet Terror di Rodriguez. Ma non solo, perché per omaggiare i film horror di exploitation e i b-movie degli anni '70 i due registi hanno inserito nel loro film anche dei fake trailer, diretti da Edgar Wright, Rob Zombie, lo stesso Rodriguez e proprio Eli Roth.

E come avrete già capito il fake trailer di Eli Roth si chiamava Thanksgiving e raccontava di un killer psicopatico che uccideva i teenager durante il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. (Qua invece se volete eccovi la trama di Thanksgiving in arrivo al cinema). In una maniera tra l'altro estremamente grafica e spinta dal punto di vista del sadismo horror. E come già era successo per Machete e per Hobo with a Shotgun, un altro fake trailer di Grindhouse diventa film.

Eli Roth quindi riprende non solo quell'idea ma anche elementi dal trailer finto, dall'assassino vestito da padre pellegrino americano alla violenza estrema mostrata anche nel trailer di Thanksgiving. Un filo conduttore dal 2007 al 2023 che il regista ha voluto mantenere per raccontare una storia di sangue tipica degli slasher americani da Halloween in poi.

