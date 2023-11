Thanksgiving, Eli Roth non era convinto di ingaggiare una star di TikTok

I fan di Eli Roth hanno atteso con ansia la sua ultima fatica cinematografica horror e ora è finalmente nelle sale Thanksgiving, opera omonima del fake trailer di Roth presente nel film di Quentin Tarantino, Grindhouse. Tuttavia, Roth ha confessato una preoccupazione che ha percepito per il casting della star di TikTok Addison Rae.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Eli Roth ha raccontato che Addison Rae l'ha contattato per far parte di Thanksgiving e di esser stato molto schietto con lei:"È stata catapultata verso la fama grazie a questa cosa nuova che nessuno capiva, e penso che abbia realizzato un altro film prima di comprendere veramente il processo di recitazione. E le fa bene provarci ma non penso che rifletta chi è come attrice. Non ho TikTok quindi non avevo visto i suoi TikTok, sapevo solo chi era. Quindi, mi ha chiesto di partecipare al film e le ho detto 'Ascolta, a meno che tu non sia eccezionale, ti sembrerà di fare un casting acrobatico'. Sarà un male per il film e sarà un male per te. Voglio solo sceglierti come se fossi un'attrice e fossi eccezionale nel film'. E lei disse 'No, voglio essere nel film e voglio mostrare le mie qualità' perché è un ruolo in cui può essere naturale. Può essere l'amica e mostrare la paura e il terrore. Quindi, penso che sia una giovane attrice fantastica".

Ma ora i fan si chiedono: quando esce il sequel di Thanksgiving, diretto da Eli Roth?

Nel cast dell'horror anche Patrick Dempsey, star di Grey's Anatomy, e Milo Manheim.

Non perdetevi la nostra recensione di Thanksgiving, l'ultimo film del regista di Hostel.