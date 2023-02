Thanksgiving: due nuove aggiunte al cast dell'horror di Eli Roth!

Da poco è stato annunciato Thanksgiving, progetto di Eli Roth con protagonista Patrick Dempsey. L'idea della pellicola è nata nel 2007 con la partecipazione di Roth a Grindhouse, il film co-diretto da Tarantino e Robert Rodriguez composto da vari fake trailer che in seguito sono diventati dei veri e propri film come Planet Terror e Death Proof.

E dopo l'annuncio di Addison Rae, che da poco è ufficialmente entrata a far parte del cast di Thanksgiving, oggi vi riportiamo che altri due attori si sono uniti alla pellicola horror, in ruoli attualmente sconosciuti. Stiamo parlando di Jalen Thomas Brooks e Nell Verlaque. Brooks è meglio conosciuto per il suo ruolo in "Walker" di The CW, mentre Verlaque ha preso parte alla serie recentemente cancellata di Disney Plus "Big Shot".

Il film racconterà la storia di una cittadina che durante i festeggiamenti del Giorno del Ringraziamento verrà presa di mira da un serial killer. Jeff Rendell, che sceneggiò il falso trailer originale di Thanksgiving per Grindhouse, si è occupato della sceneggiatura del film, che dovrebbe iniziare la produzione nel mese di marzo. Spyglass si occuperà della produzione del film, insieme a Eli Roth e Roger Birnbaum.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!