Thanksgiving, Addison Rae nel cast dello slasher di Eli Roth tratto da Grindhouse

Nel 2007 Eli Roth ha partecipato a Grindhouse, il film co-diretto da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez composto da vari fake trailer che in seguito sono diventati dei veri e propri film come Planet Terror e Death Proof. Eli Roth si occupò di Thanksgiving, e per anni il regista ha confessato l'idea di farne un vero e proprio slasher.

Di recente è stato annunciato il progetto, con Patrick Dempsey protagonista. Ora è stato confermato che al fianco dell'ex star di Grey's Anatomy ci sarà la tiktoker Addison Rae.



Rae ha già debuttato sul grande schermo nel 2021 con He's All That, remake di Kiss Me per Netflix. Ora un secondo progetto nelle vesti di attrice ma senza ulteriori informazioni sul personaggio.

Il film racconterà la storia di una cittadina che durante i festeggiamenti del Giorno del Ringraziamento verrà presa di mira da un serial killer. A causa di questo progetto si è parlato erroneamente del licenziamento di Eli Roth dal film Borderlands.



Jeff Rendell, che sceneggiò il falso trailer originale di Thanksgiving per Grindhouse, si è occupato della sceneggiatura del film, che dovrebbe iniziare la produzione nel mese di marzo. Spyglass si occuperà della produzione del film, insieme a Eli Roth e Roger Birnbaum.



Vi ricordate del film di Tarantino e Rodriguez? Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Grindhouse.