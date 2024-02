Thanksgiving 2, già svelati i primi attori del cast del film sequel di Eli Roth

Thanksgiving 2 è stato annunciato ufficialmente pochi giorno dopo l'uscita del film originale, accolto positivamente sia dalla critica che dal box office, e in queste ore sono già emerse le prime novità sul progetto.

Eli Roth e Jeff Rendell stanno attualmente scrivendo la sceneggiatura del sequel, sebbene l'autore ha anticipato che il team si 'prenderà una pausa di circa un anno' per ricaricare le batterie, ma sebbene le informazioni sulla trama siano ovviamente tenute segrete, possiamo presumere che Thanksgiving 2 sarà un sequel diretto del primo capitolo, e non un prequel o uno spin-off con nuovi personaggi: questo perché, durante una recente intervista con GamesRadar, questa settimana, le star di Thanksgiving Nell Verlaque e Rick Hoffman hanno confermato che torneranno nel nuovo film.

Verlaque ha dichiarato: “Penso che il sequel sarà una continuazione diretta della storia conclusa nel primo episodio, rivedremo Jess da dove l'abbiamo lasciata. Non posso dire altro, ma penso che Jess tornerà: da quello che so l'obiettivo di Eli è arricchire questi personaggi e continuare le loro storie, vedere come si evolverà la loro vita dopo degli eventi così traumatici." Rick Hoffman, che interpreta il padre di Jess, Thomas Wright, ha aggiunto: "In base a quello che mi è stato detto, tornerò anche io nel prossimo capitolo. Non voglio rivelare nulla, ma in base a quello che mi ha detto il regista, sarà sicuramente un’esperienza interessante.”

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama di Thanksgiving.