Thanksgiving 2: quando esce il sequel? E, soprattutto, si farà?

Dopo tantissimi anni di lavorazione Eli Roth è finalmente riuscito a portare in sala il suo Thanksgiving, che ha tutte le carte in regola per generare almeno un sequel: succederà davvero? Proviamo a ragionarci sopra assieme.

Il film è ufficialmente nelle sale di tutto il mondo e vista la sua natura da slasher che ne rispetta tutti i canoni viene ovvio pensare a un sequel (se non addirittura a una saga). Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Thanksgiving a noi il film ha convinto parecchio, e quindi sarebbe interessante vedere come Eli Roth potrebbe portarlo avanti con un sequel. Succederà mai, però?

Al momento non c'è alcuna certezza su un proseguo della storia, ma come è ovvio in questi casi a farla da padrone sarà ovviamente il box office. Se Thanksgiving andrà bene al botteghino è quasi scontato immaginare almeno un sequel, altrimenti l'omaggio di Eli Roth agli slasher molto probabilmente si fermerà qui.

Ad aiutare la possibile riuscita al box office c'è il budget contenuto di Thanksgiving (si parla di circa una ventina di milioni di dollari) che quindi molto probabilmente farà rientrare la produzione delle spese, ma riuscire a fare il botto tanto da ottenere un sequel è un altro paio di maniche.

Lato storia invece le possibilità sono ovviamente tantissime. Da assassini emuli del John Carver di Thanksgiving a un sequel diretto con gli stessi personaggi (almeno, quelli che sono rimasti), Eli Roth potrebbe sbizzarrirsi e alzare ancora di più l'asticella per il futuro. Non ci resta che aspettare e capire se succederà.

E secondo voi lo vedremo questo sequel? Diteci la vostra nei commenti, anche perché Eli Roth spera che Thanksgiving diventi un franchise.