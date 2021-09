Thandiwe Newton ha rifiutato un ruolo in un cinecomic: 'I supereroi mi annoiano'

In attesa della quarta stagione di Westworld, tra i progetti dell'attrice britannica Thandiwe Newton c'è il film Reminiscence, in cui lavora di nuovo con Lisa Joy. Avrebbe potuto esserci, a quanto pare, anche un film di supereroi, ma si tratta di un genere che proprio non sembra andarle a genio.

In una recente intervista con LAD Bible Thandiwe Newton, vista anche in Solo: A Star Wars Story, ha rivelato di aver rifiutato un ruolo in un cinecomic, sia perché non trovava convincente il suo personaggio, sia per il suo scarso interesse verso progetti di questo tipo.

"Mi è stato offerto di recitare nel ruolo della madre di qualcuno che è appena morto" ha raccontato. "E io ho pensato: Meh, no. Era più per il ruolo, capisci cosa voglio dire? E come genere, mi hanno annoiato questi grandi franchise."

Chissà quale film sarebbe stato. Qualche mese fa, inoltre, Thandiwe Newton ha precisato l'origine del suo nome. Pur non essendo una grande fan dei cinecomic, in ogni caso, ci sono registi per i quali sarebbe disposta a fare un'eccezione. "Adoro quelli che in questo periodo cercano di stravolgere il genere. L'esempio perfetto è Taika Waititi, quello che ha fatto in Thor: Ragnarok. Adoro il fatto che anche gli attori vogliano davvero spingere in questo senso, e certamente lo fanno. Altrimenti, Gesù, è noioso."