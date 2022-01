Thandie Newton contro le dichiarazioni di Sean Penn: 'Sei solo un pazzo che blatera'

Le dichiarazioni di Sean Penn sulla mascolinità hanno creato un vero e proprio polverone nel mondo dello spettacolo e non solo e ora, è arrivata la risposta assai risentita di Thandie Newton. La star di Westworld non ci è di certo andata cauta con le parole, definendo l'attore un vero e proprio folle.

Penn in un'intervista a The Independent ha detto: "Anche io sono nel club di quelli che credono che gli uomini nella cultura americana siano ormai diventati marcatamente femminili. Non credo che essere un bruto o avere una certa insensibilità o mancanza di rispetto per le donne abbia qualcosa a che fare con la mascolinità, e non penso che ce l'abbia mai avuto. E non penso sicuramente che per essere giusti con le donne, dovremmo diventare loro...Ho frequentato donne molto forti nella mia vita che non prendono la mascolinità come un segno di oppressione nei loro confronti. Ormai sono troppi gli uomini che decidono di abbandonare i jeans per indossare una gonna".

Proprio in risposta a queste parole, ritenute da più parti alquanto fuori luogo, la Newton ha detto: "Amico cosa stai dicendo? Ma sei serio? Sei solo un pazzo che blatera...eri sexy, ma ora sei solo terribile".

La star di Westworld ha poi focalizzato la sua attenzione sulla presenza di Sean Penn in Licorice Pizza, chiedendo all'attore di smetterla di rovinare con la sua mascolinità tossica le eccezionali pellicole di Paul Thomas Anderson. Siamo certi comunque che queste dichiarazioni faranno discutere ancora molto a lungo.