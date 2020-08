Thandie Newton e quelle critiche a Tom Cruise: 'Non ho niente da perdere'

Dopo le sue critiche a Tom Cruise per l'esperienza sul set di Mission: Impossible II, Thandie Newton si aspettava di essere più nei guai con i fan dell'attore o in generale, ma ha rivelato a Variety che la sua decisione di parlare proprio adesso di queste cose deriva da una sua profonda presa di coscienza data dall'anzianità.

Non che sia ormai anziana ma più vecchia e saggia, questo è il senso. Ha detto proprio l'attrice: "Ormai sono più matura e sono una donna che ha riconosciuto il fatto che dire la verità è un vantaggio rispetto al tacerla e vedere tutto intorno a me altre persone messe a tacere. E poi non ho proprio nulla da perdere perché al massimo potrebbero non assumermi più nelle loro produzioni [parla anche di Amy Pascal, al centro di altre sue critiche], il che è anche una cosa normale per le persone della mia generazione. Non si tratta di confessioni personali, ma della realtà che le persone si trovano spesso ad affrontare".



Il capitolo diretto da John Woo è considerato ancora oggi il peggiore della saga, e come aveva spiegato Thandie Newton - interprete di Nyah - durante un'intervista ai microfoni di Vulture, l'esperienza stessa sul set non è stata tre le più entusiasmanti, anche se il film ne ha lanciato il nome a livello internazionale, facendola conoscere da tutti.



L'attrice aveva infatti dichiarato: "Tom non era affatto contento del mio lavoro, ma perché il mio personaggio aveva le battute più di merda. E si sentiva davvero frustrato, così un giorno mi fa 'facciamo solo così. Facciamolo. Proviamo davanti alla videocamera'. Quindi abbiamo provato e lui mi dice 'io sarò te e tu sarai me'. Voleva farmi vedere come dovevo recitare le battute... Così l'abbiamo girata - e lui conosceva le battute a memoria, anche le mie -, ma la cosa è stata del tutto inutile, forse la cosa più inutile e meno d'aiuto di tutte. Non riesco ancora oggi a pensare a niente di meno rivelatore di questa sua pretesa. Mi ha spinto ancora di più tra le braccia della paura e dell'insicurezza. È stato davvero un peccato. Ma lo ringrazio, davvero, perché a suo modo stava cercando di fare del suo meglio".



La Newton ci ha tenuto infatti a precisare che "Tom Cruise non è affatto una persona orribile", spiegando che "durante le riprese era davvero stressato". Ricorda anche i suoi orribili regali di Natale: "Era molto aperto a parlare di Scientology e i suoi regali di Natale riguardavano proprio la sua fede. Ricordo un libro con i più grandi successi di Scientology, un po' come se fosse una Bibbia. Ero curiosa perché pensavo 'wow, se attira persone tanto potenti e di alto profilo ci deve essere un motivo scatenate, qualcosa di valido'. Invece non ho trovato nulla di rilevante".