Thandie Newton anticipa grandi novità per Charlotte Hale di Westworld 3

Andrà in onda questa sera, domenica 15 marzo 2020, la premiere della terza e attesissima stagione di Westworld della HBO, da noi in contemporanea su Sky Atlantic con sottotitoli in italiano, ed è in una nuova intervista che l'interprete di Meave, Thandie Newton, ha avuto modo di parlare di grandi novità circa la Charlotte Hale di Tessa Thompson.

I fan sono curiosi di scoprire cosa Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno in serbo per il personaggio della Thompson dopo il finale della seconda stagione, e proprio la Newton ha anticipato di aspettarsi grandi cose, dichiarando in una videointervista confezionata direttamente per la HBO:



"Io e Tessa stiamo entrambe sperimentando le nostra abilità in Westwold III. Aspettate di vedere cos'ha in serbo per voi la sua Charlotte Hale per questa stagione". E poi scherza sull'inserire lo "swipe up" su Instagram per rimandare al video su Youtube: "Non so come fare... sono nata nel 1972". Lo swipe up, comunque, c'è.



