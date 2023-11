Teyonah Parris, le 5 migliori interpretazioni della star di The Marvels

Teyonah Parris è salita alla ribalta del grande pubblico con WandaVision e, soprattutto, The Marvels nel quale riprenderà i panni di Monica Rambeau. Prima di questo ruolo, però, l'attrice ha avuto una grande carriera che l'ha vista partecipare a tantissimi film e serie tv di incredibile successo.

Mentre Teyonah Parris ha preparato i fan a The Marvels e alla sua Monica Rambeau, i meno conoscitori, ovviamente, sono stati fin da subito curiosi sulla carriera di quest'attrice che, nonostante le grandi collaborazioni, ha raggiunto il successo tra il pubblico mainstream grazie alla Marvel. Andando oltre il semplice recinto dell'MCU, la Parris ha all'attivo tantissimi film e partecipazioni di un certo livello a serie tv impensabili. Ma quali sono i suoi 5 ruoli più conosciuti e che possono aiutare a scoprire il talento di Teyonah Parris?

Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins (2018)

Nonostante non vesta il ruolo di protagonista, Ernestine, il personaggio interpretato dall'attrice è fondamentale nella pellicola del 2018 candidata ad una miriade di premi. La pellicola racconta la storia di un giovane arrestato nel tentativo di proteggere i propri diritti e della propria ragazza, incinta, che cerca di provare la sua innocenza.

Dear White People di Justin Simien (2014)

Prima del successo di Se la strada potesse parlare, la Parris interpreta Collandrea "Coco" Conners, nella pellicola satirica di denuncia Dear White People. Il film racconta la storia di una giovane afroamerica che, insieme a dei suoi coetanei, inizia un programma radiofonico in una università di maggioranza bianca e caucasica, causando scompiglio tra il corpo studentesco.

Mad Men (2007-2015)

Dalla quinta alla settima stagione, Teyonah Parris ha ricoperto un posto d'onore nella serie dei record. Ancora dopo anni Mad Men rimane, a mani basse, uno dei prodotti seriali più premiati e celebrati della storia della tv. Per tre stagioni, l'attrice ha interpretato Dawn Taylor, uno dei ruoli chiave dell'intera agenzia.

WandaVision (2021)

Ovviamente non può mancare nell'elenco WandaVision, serie tv dei record di casa Marvel che l'ha vista esordire nei panni di Monica Rambeau. Il suo personaggio, già comparso in versione bambina in Captain Marvel, ha un profondo legame a doppio filo con l'eroina che, sicuramente, diventerà sempre più importante in The Marvels.

Chiraq di Spike Lee (2015)

Nel 2015 Spike Lee tentava uno dei suoi film più coraggiosi e femministi, dando alla Parris la responsabilità di essere la protagonista. In Chiraq, interpreta Lysistrata fidanzata del capo di una gang di Chicago, che convince altre compagne di criminali a fare sciopero del sesso fino a quando i loro uomini non concordino la pace.

In attesa dell'arrivo al cinema del suo prossimo film, ci si continua a chiedere se The Marvels farà peggio di Black Widow e Gli Eterni al box office. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!