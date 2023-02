Tetris, il nuovo trailer ci immerge nell'Unione Sovietica della cortina di ferro

È uscito un nuovo trailer di Tetris, il film Apple TV+ sul celebre videogioco del 1984 che costituisce uno dei fenomeni mondiali più grandi di tutti i tempi - purtroppo, proprio nel 2021 ci ha lasciati Jonas Neubauer, 7 volte campione mondiale di Tetris.

Contrariamente a quanto si possa credere, il film non si concentrerà non sui semplici blocchi colorati, bensì sulla storia di Henk Rogers, uomo d'affari che scopre Tetris e decide di trasformarlo in un successo strepitoso; tuttavia, poiché il videogioco è stato creato dallo sviluppatore russo Alexey Pajintov, egli dovrà concludere un accordo con l'Unione Sovietica in uno scenario storico tutt'altro che pacifico. A interpretare il personaggio di Rogers sarà Taron Egerton, celebre attore cinematografico (Billionaire Boys Club, Robin Hood - L'origine della leggenda, Rocketman) e televisivo (The Smoke, Black Bird).

Ecco la sinossi ufficiale del film: "Taron Egerton recita in un nuovo film originale Apple che si ispira alla storia di come un uomo abbia rischiato la vita per superare in astuzia il KGB e trasformare Tetris in un fenomeno mondiale. La storia si basa sugli eventi realmente accaduti intorno alla figura di Henk Roger (Taron Egerton), venditore di videogiochi americano che scoprì Tetris nel 1988. Quando decide di promuovere i gioco in tutto il mondo, però, entra in una pericolosa rete di bugie e corruzione all'interno dello scenario più generale della cortina di ferro". Riuscirà nel suo intento? Quanto influirà la politica sui suoi obiettivi?

Tetris: The Movie sarà distribuito da Apple e sarà pubblicato il 31 marzo 2023.