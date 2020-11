Tetris: The Movie, il film con Taron Egerton sarà distribuito da Apple

Tetris: The Movie trova finalmente un distributore: il film con protagonista l'attore vincitore di un Golden Globe Taron Egerton approda in casa Apple.

Sarà Apple a distribuire il nuovo progetto che vede protagonista Taron Egerton Tetris: The Movie.

Annunciata appena qualche mese fa, la pellicola diretta da Jon S. Baird (Stan & Ollie, Filth) e scritta Noah Pink racconterà la storia della creazione del celebre giovo da parte del programmatore Alexey Pajitnov durante la caduta della Cortina di Ferro dell'USSR. Egerton sarà l'imprenditore olandese Henk Rogers, colui che ottenne i diritti per distribuire globalmente il Tetris sulle console di ogni dove.

Tra i produttori di Tetris: The Movie troviamo anche Matthew Vaughn con la sua cada di produzione Marv, assieme a Len Blavatnik, Gregor Cameron e Gillian Berrie.

Le riprese dovrebbero partire nei prossimi mesi in Scozia, mentre non abbioamo ancora notizie in merito a una possibile data d'uscita.

Tetris: The Movie è solo uno dei titoli in cui vedremo Taron Egeton nel prossimo futuro: il giovane attore sarà infatti impegnato con il sequel di Sing, un altro lungometraggio animato intitolato Glimpse, nel quale reciterà assieme a Lucy Boynton, e il film diretto da Greg Berlanti La Piccola Bottega degli Orrori, che vedrà nel cast anche Chris Evans e Scarlett Johansson.