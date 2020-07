Tetris, Taron Egerton sarà il protagonista del film sul celebre videogame!

La star di Rocketman, Taron Egerton, sarà protagonista del film Tetris, nel ruolo dell'imprenditore videoludico olandese Henk Rogers, in un film che si concentrerà sulla battaglia legale che circondò il gioco alla fine degli anni '80. Egerton trova un altro ruolo interessante da protagonista dopo la performance nei panni di Elton John.

Henk Rogers venne coinvolto in una disputa con un'agenzia di programmazione informatica sovietica e società di software controllate dal defunto magnate dei medie Robert Maxwell e suo figlio Kevin. Presentando una serie di file, Rogers riuscì a garantire i diritti della proprietà intellettuale del gioco per se stesso e per il suo socio, Alexey Pajitnov.



Pajitnov aveva ideato il gioco il 6 giugno 1984, quando lavorava all'Accademia delle Scienze dell'URSS di Mosca.

Il film verrà diretto da Jon S. Baird, regista del biopic su Stanlio e Ollio con Steve Coogan e John C. Reilly, sostenuto produttivamente da Matthew Vaughn e Leonard Blavatnik.

Le riprese dovrebbero iniziare a settembre, con tutte le norme di sicurezza previste a causa della pandemia.

Il casting ora proseguirà con gli altri ruoli previsti in sceneggiatura. Su Everyeye trovate la recensione di Robin Hood e la recensione di Rocketman, entrambi i film interpretati da Taron Egerton, nel ruolo del celebre arciere anglosassone e del cantante britannico Elton John, una vera e propria icona della musica internazionale e apprezzato in tutto il mondo.