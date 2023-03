Tetris, il regista Jon S. Baird dichiara: 'E' il nonno dei giochi moderni'

Tra poche settimane arriverà in esclusiva su Apple TV Tetris, il nuovo film diretto da Jon S. Baird che racconterà l'incredibile storia di Henk Rogers, l'uomo che ha "rischiato la vita per superare in astuzia il KGB e trasformare Tetris in un fenomeno mondiale".

Recentemente, il regista ha parlato con Collider dell'attesa pellicola: "Non sono stato un grande giocatore di Tetris quando è uscito per la prima volta. Penso di essere diventato un giocatore di Tetris migliore solo per paura di essere sfidato da Henk o Alexey a una partita, ma non li batterei. Mi sono esercitato molto di più da quando ho iniziato a girare il film. Tetris è un gioco con così tanti livelli diversi e esistono tanti modi per avere successo. Sai, penso che una cosa grandiosa di Tetris siano le ricompense, che sono molto immediate. Tutti ricordano Tetris, soprattutto un certo tipo di generazione a causa del lancio del Game Boy, perché è un gioco che è penetrato nel tessuto della società. E' uno dei nonni del gioco moderno, sembra proprio un po' così".

Baird ha continuato: "Non essendo io stesso un grande giocatore, devo dire che la cosa che mi ha attratto di più di questo progetto è stato l'aspetto socioeconomico e geopolitico. Sono laureato in politica, ero presente durante la Guerra Fredda e durante il crollo dell'Unione Sovietica, quindi sono stato colpito dalla storia e un po' meno da Tetris. Ne parlo da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista di chi è molto, molto consapevole di quanto quel gioco sia stato significativo e importante per l'industria dei giochi".

In attesa dell'uscita del film, che sarà disponibile per lo streaming su Apple TV+ a partire dal 31 marzo, vi lasciamo con il nuovo poster di Tetris.