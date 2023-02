Tetris: quando esce e dove vedere il film con Taron Egerton sul leggendario videogioco

Il film sulla nascita del celebre videogame Tetris, interpretato dall'amatissima star di Rocketman e della saga di Kingsman: Secret Service Taron Egerton, è finalmente in dirittura d'arrivo a ben tre anni di distanza dal suo primo annuncio ufficiale.

Come mostrato nei giorni scorsi dal primo trailer ufficiale di Tetris, il film con protagonista Taron Egerton è una produzione Apple Original Film e verrà distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ a partire dal 31 marzo prossimo: tutti gli abbonati al servizio potranno visionare il film direttamente accedendo al catalogo e senza costi aggiuntivi.

Tetris racconta l'incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all'attenzione delle masse. Basato su una storia vera, Tetris è descritto come un thriller ambientato all'epoca della Guerra Fredda, con personaggi 'cattivi' che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Diretto da Jon S. Baird (che si è fatto apprezzare nel 2018 con il biopic Stanlio & Olio) e prodotto da Matthew Vaughn, il film include nel cast anche Roger Allam, Anthony Boyle e Toby Jones e avrà la sua premiere mondiale al SXSW Film Festival il 15 marzo prossimo.