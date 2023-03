Tetris, date un'occhiata al poster del film con Taron Egerton!

Qualche tempo fa usciva il trailer ufficiale di Tetris, film di Jon S. Baird che vede Taron Egerton come protagonista assoluto. Ora è anche uscito il suo poster ufficiale!

La pagina Twitter certificata di Apple TV+ lo ha appena pubblicato. Come potrete vedere dall'immagine che troverete in calce, la figura di Taron Egerton è come 'riempita' da tanti piccoli pezzi che vanno a formare il puzzle finale, e con loro anche la scritta: "Il gioco da cui ci si riusciva a distogliere. La storia che nessuno poteva inventare".

Insieme all'immagine, la Apple scrive inoltre: "L'anticipazione si sta costruendo, mattone per mattone". È chiaro il gioco di parole e il riferimento al famosissimo rompicapo.

Nella sinossi ufficiale si legge quanto segue: "Taron Egerton recita in un nuovo film originale Apple che si ispira alla storia di come un uomo abbia rischiato la vita per superare in astuzia il KGB e trasformare Tetris in un fenomeno mondiale. La storia si basa sugli eventi realmente accaduti intorno alla figura di Henk Roger (Taron Egerton), venditore di videogiochi americano che scoprì Tetris nel 1988. Quando decide di promuovere i gioco in tutto il mondo, però, entra in una pericolosa rete di bugie e corruzione all'interno dello scenario più generale della cortina di ferro".

Tetris sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 31 Marzo 2023: non perdetevelo!