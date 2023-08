Tetris, Apple denunciata a causa del film sul videogame: cosa è successo?

L'incredibile storia dietro Tetris, gioco tra i più popolari al mondo, è stata raccontata da Apple TV+ con protagonista Taron Egerton nel ruolo di Henk Rogers. Tetris, diretto da Jon S. Baird, ha saputo dare alla nascita di Tetris il sapore di una spy story come scriviamo nella nostra recensione di Tetris . Eppure c'è chi grida al plagio.

Pare infatti che Apple, lo sceneggiatore Noah Pink e The Tetris Company siano stati citati in giudizio per aver copiato la sceneggiatura di Tetris da The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World, libro scritto dal giornalista Dan Ackerman nel lontano 2016.

Secondo il racconto del giornalista, infatti, The Tetris Company avrebbe ricevuto una copia del libro prima della pubblicazione e avrebbe rifiutato di cedere la licenza ad Ackerman per un qualsiasi tipo di adattamento. Ma dopo l'annuncio del nuovo film Tetris di Apple TV+, il giornalista avrebbe riscontrato numerose somiglianze tra il libro e il film con Taron Egerton asserendo che proprio The Tetris Company avrebbe chiesto a Noah Pink di adattarlo alla nuova produzione di Apple TV+.

Il giornalista ha richiesto un risarcimento pari al "3% del budget della produzione" per danni effettivi e risarcitori e il "3% del budget della produzione" per danni punitivi. Al momento Apple TV+ non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale.

Nell'attesa di scoprire come finirà questa causa, potete dare un'occhiata al trailer di Tetris!