Test screening disastrosi per Deadpool 2, riprese aggiuntive in corso

Probabilmente lasi starà chiedendo: "perché abbiamo lasciato andare?". Eh sì, perché gli ultimi rumor che riguardano l'attesissimo Deadpool 2 sono piuttosto negativi e preoccupanti per i fan.

A quanto pare, si sono tenuti i primi test screening di Deadpool 2 e, a quanto pare, sono piuttosto negativi, tanto da aver sorpreso - e non poco - la Twentieth Century Fox. Secondo questi tweet, il film è descritto come una pellicola alla Alien 3, quindi con le stesse problematiche. Deadpool 2, a quanto pare, è 30 minuti più lungo del primo episodio ma ha una trama debolissima e, soprattutto, spreca il personaggio di Vanessa, interpretata nuovamente dall'attrice Morena Baccarin.

I tweet sono stati eliminati - ma 'salvati' dal sito Screengeek - con la Fox pronta a denunciare chi ha scritto questi post su Twitter, ma è per questi test screening che hanno lasciato a bocca aperta lo studio che la Fox avrebbe ordinato delle riprese aggiuntive estese che andassero a migliorare potenzialmente il risultato finale.

C'è da dire che questi test screening non sono sempre affidabilissimi. Per intenderci, film poi disastrosi per critica e pubblico come Suicide Squad hanno ricevuto una standing ovation ai test screening mentre altri ritenuti 'pessimi' sono, invece, stati apprezzati all'uscita.

Noi vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.