Tessa Young e Hardin Scott tornano nel teaser trailer di After 2

Lo scorso anno è arrivato nelle sale l'adattamento del primo romanzo di Anna Todd, After. Quest'anno, vedremo come prosegue la storia di Tessa e Hardin, ma intanto, ecco il primo teaser trailer del film.

Il 2019 ha visto il debutto cinematografico della saga letteraria di Anna Todd, After.

La storia, di Tessa e Hardin, che è iniziata come una fanfiction sui One Direction pubblicata su Wattpad dall'autrice, ha presto guadagnato popolarità, tanto da essere poi trasformata in una serie di libri: seguendo la pubblicazione abbiamo i 5 romanzi principali (After, After - Un cuore in mille pezzi, After - Come mondi lontani , After - Anime perdute, After - Amore infinito), un prequel (Before - After forever), e 4 spin-off (Nothing More - Dopo di lei, Nothing More - Cuori confusi, Nothing Less - Fragili Bugie, Nothing Less - Ora e per sempre).

Dovesse anche questo secondo capitolo riscuotere il successo di pubblico del primo, insomma, potremmo avere davanti una saga cinematografica decisamente duratura.

Intanto, ecco che online troviamo già il primo teaser trailer di After 2, in cui Hardin (Hero Fiennes Tiffin) cerca di riconquistare la sua Tessa (Josephine Langford). Ma la ragazza è molto chiara su questo punto: "Io non sono più la tua Tessa".

After 2 sarà prossimamente al cinema, nel frattempo qui potete leggere la nostra recensione di After.