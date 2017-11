Tessa Thompson vorrebbe interpretare Alana nel film di Saga. Il tweet

Le probabilità che l'eccellentedivenga adattata al cinema sono sempre molto basse, data anche la volontà degli autori di non trasporla a tutti i costi per il grande schermo, ma nonostante questo la bella e bravavorrebbe che accadesse.

È molto difficile immaginare uno sviluppo e una gestione intelligente di una storia come quella di Saga al cinema, così ricca di sfaccettuture e personaggi di ogni sorta, ma se mai succedesse che qualche folle riuscisse ad adattarla al meglio, la Thompson si sarebbe già candidata come possibile protagonista nei panni di Alana, alla quale tra l'altro somiglia molto.



Prima di tweetare l'immagine che trovate in calce per chiarire quanto sia fan di Saga, l'attrice aveva risposto sul social a un fan della serie che le suggeriva di interpretare la parte in un live-action. La star ha quindi risposto: "Oh mio dio, sono davvero ossessionata con Saga. Sarebbe davvero un sogno".



E chissà che forse in serie TV, un giorno, non si riesca effettivamente a trasporre questa immensa opera, magari in casa HBO, dove la Thomspon recita già nell'ottima Westworld. Mai perdere la speranza!