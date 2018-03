Tessa Thompson torna a lavorare con Chris Hemsworth nello spin-off di Men In Black!

The Hollywood Reporter ha rivelato cheè entrata nel cast dell'imminente spin-off di Men in Black, al fianco della co-star Chris Hemsworth, collega anche nell'MCU della bella attrice.

La Thompson si riunirà quindi al suo compare "Thor", con il quale ha fatto squadra in Ragnarok, cinefumetto uscito a ottobre 2017. Chris Hemsworth e la Valchiria torneranno dunque a lavorare insieme e il regista che li dirigerà sarà quello di Fast and Furious 8 e Straight Outta Compton, F. Gary Gray. Alla sceneggiatura stanno pensando gli autori di Iron Man e Transformers: l'ultimo Cavaliere, Matt Holloway e Art Marcum.

Lo spin-off introdurrà una nuova serie di protagonisti nel franchise, mentre inseguono i cattivi su scala più ampia rispetto alla trilogia originale. Mentre le star dei primi film - Will Smith e Tommy Lee Jones - non hanno firmato per tornare ad interpretare i loro ruoli nello spin-off, il film si svolgerà nello stesso universo cinematografico della trilogia di Men in Black diretta da Barry Sonnenfeld.

Lo studio mira a fare ciò che Jurassic World ha fatto quando è stato riproposto un paio d'anni fa; le nuove storie stanno infatti concorrendo ad ampliare le storie del franchise originale di Jurassic Park.

David Beaubaire sta supervisionando la produzione dello spin-off di Men in Black per conto di Sony. Il film sarà prodotto da Walter F. Parkes e Laurie MacDonald con Steven Spielberg in veste di produttore esecutivo.

Lo spin-off di Sony, Men in Black, arriverà nei cinema il 14 giugno 2019. (USA)