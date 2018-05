Tessa Thompson ha scritto un tweet su Avengers: Infinity War: "È solo l'inizio!"

Questa notizia contiene anticipazioni che riguardano Avengers: Infinity War, la pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Spoiler alert!

Valchiria, Valchiria. Già, ma dov'è Valchiria? Tessa Thompson era uno dei nomi che apparivano in Avengers: Infinity War, ma non la si è assolutamente vista! Avrebbe dovuto trovarsi sulla nave di Thor, quella sulla quale vediamo Thanos, all'inizio del film.

In quel frangente la navicella che doveva portare in salvo gli Asgardiani sembra completamente distrutta, Hemdall muore, Loki pure, e sembra stare per rimetterci la pelle anche Thor stesso. Quindi, chi ha visto il film, ha pensato, naturalmente che, non avendoli visti, anche Korg e Valchiria fossero tra i deceduti. Salvo poi ascoltare (rivedendo il film per la seconda volta), una battuta del Dio del Tuono che, parlando di Thanos dice " Ha ucciso metà della mia gente."

Cosa significa? Per caso, accorgendosi della minaccia incombente Thor ha mandato via un po' del suo popolo con Valchiria e Korg? Oppure è stato Thanos stesso a risparmiarli, attuando il solito modus operandi che prevede lo sterminio del cinquanta per cento delle popolazioni? Non lo sapremo fino all'arrivo di Avengers 4, purtroppo. Comunque la Thompson, per adesso, ci ha tenuto a dimostrare via social il proprio entusiasmo per il film appena uscito, e il post originale dell'attrice lo trovate qui in basso

"Tessa Thompson ✔ @TessaThompson_x Ho appena visto Infinity WAR. (alla fine) Oh mio Dio, cavoli, wow. Direi che avete superato voi stessi @MarvelStudios + @Russo_Brothers .. ma so che è solo l'inizio."

Fa ben sperare secondo voi?

