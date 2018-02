Tessa Thompson sarà una ladra di gioielli nel film su Doris Payne

Variety riporta che la star di, interpreterà una ladra di gioielli i cui crimini risalgono agli anni '50. Thompson saràuna donna che 'ha acquisito una certa notorietà per i gioielli di lusso rapiti dai negozi di tutto il mondo'. Il film al momento non ha ancora un titolo ufficiale.

Codeblack Films ha ottenuto i diritti sulla trasposizione cinematografica della vita di Payne che li ha incoraggiati a sviluppare il film. Thompson produrrà il film insieme a Jeff Clanagan, Codeblack e Candice Wilson.

La vita criminale di Doris Payne sembra essere stata assolutamente avvincente e sembra perfetta per un adattamento cinematografico, concepito sullo stile di Prova a prendermi e Gioco a due.

Nella sua carriera, lunga sei decenni, Doris Payne, che ora ha 87 anni, entrava nelle gioiellerie fingendosi una donna benestante alla ricerca di un anello di diamanti, e chiedendo di vedere vari oggetti. Il modus operandi consistenza nell'esercitare un certo fascino per mandare in confusione l'impiegato, facendogli dimenticare quanti pezzi fossero fuori dalla custodia. Con tale stratagemma, Doris riuscì a rapinare diverse gioiellerie. Nel corso della sua carriera criminale, Doris Payne è stata arrestata decine di volte, ha usato una ventina di pseudonimi, una decina di numeri di previdenza sociale e ben nove date di nascita.

Tessa Thompson al cinema ha recitato in pellicole come Selma - La strada per la libertà di Ava DuVernay, Creed - Nato per combattere di Ryan Coogler, Thor: Ragnarok di Taika Waititi, Annientamento di Alex Garland e Avengers: Infinity War di Anthony e Joe Russo.