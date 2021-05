Tessa Thompson e Rita Ora in una relazione a tre con Taika Waititi? Emergono foto bollenti

Ecco una cosa che non si vedrà mai in un film dei Marvel Studios: a poche ore dalle foto di New Asgard sul set di Thor: Love & Thunder, sono emersi infatti degli scatti a dir poco bollenti che coinvolgono il regista Taika Waititi, l'attrice Tessa Thompson e la pop star Rita Ora.

Nelle scorse ore il trio è stato fotografato intento a coccolarsi vicendevolmente sul balcone di casa del regista di Thor a Sydney, dopo quella che il Daily Mail ha definito una 'festa andata avanti tutta la notte'.

In diversi scatti, condivisi per la prima volta da The Daily Mail e disponibili sia nel post in calce all'articolo che nel link della fonte, si possono vedere Waititi - che ha già diretto la Thompson in Thor: Ragnarok e sta replicando in Love and Thunder, nel quale la star di Creed riprenderà il ruolo di Valchiria - l'attrice e la popstar Rita Ora, già da qualche settimana al centro di voci di gossip riguardanti il regista.

Tra effusioni, baci e grandi risate, non rimane tanto spazio per i dubbi e il titolo Love & Thunder sembra quanto mai opportuno: i rappresentanti di Waititi, Thompson e Ora non hanno risposto alle numerose richieste di commento arrivate da più redazioni, con Daily Mail e People in pompa magna.

Ricordiamo che Thor: Love & Thunder ha una data di uscita fissata al 6 maggio 2022.