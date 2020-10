Tessa Thompson nuda su Instagram, lato b da urlo: i fan Marvel in delirio sui social

Pochi minuti fa Tessa Thompson, interprete di Valchiria nel franchise Marvel Cinematic Universe, ha scaldato il social network Instagram con una foto senza veli pubblicata sulla sua pagina ufficiale.

L'immagine, che potete ammirare nel post in calce all'articolo, mostra la star di spalle e a bordo piscina, completamente nuda sotto una bellissima giornata di sole. La didascalia recita:

"Apprezzo il poter avere un momento per me ed essere bellissima coi vestiti che avevo quando sono nata. In questo periodo avevo molta voglia per viaggiare, per tanti motivi, anche se il lavoro richiede che lo faccia molto presto. Gratoaper il privilegio/dono di questo raro momento di relax."

Provando a non lasciarsi distrarre dalla foto, dal testo si evince anche che la star è pronta a partire per lavoro: il riferimento dovrebbe essere tutto per Thor: Love & Thunder, nuovo film scritto e diretto da Taika Waititi le cui riprese inizieranno tra gennaio e marzo 2021 e nel quale la Thompson tornerà nei panni di Valchiria. Rispetto al ruolo di spalla in Thor: Ragnarok e a quello secondario in Avengers: Endgame, tra l'altro, il personaggio dovrebbe ricoprire una parte fondamentale nel nuovo film MCU, dato che dopo la vittoria sull'esercito di Thanos Thor ha nominato Valchiria nuova 're' di New Asgard.

Il film dovrebbe ruotare fra le altre cose anche sulla scelta della regina che siederà al fianco di Valchiria, e i fan sperano in una relazione con la nuova Thor di Natalie Portman.