Tessa Thompson su Infinity War: "I fan saranno galvanizzati al termine del film"

Sebbene l’hype per Avengers: Infinity War sia già alle stelle per via dell’atteso arrivo del nuovo trailer, a rincarare la dose adesso ci pensa l’interprete diindel regista Taika Waititi. La giovane attrice statunitense nel corso di un’intervista ha elogiato i Marvel Studios, anticipando le reazioni per

L’ultima rappresentante del corpo d’élite asgardiano ha fatto il suo debutto all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel nel corso della terza avventura stand-alone incentrata sul dio del tuono, raccogliendo ampi consensi da parte dei fan del personaggio. Al momento la presenza di Valchiria non è stata ancora confermata nella lotta contro Thanos in Avengers: Infinity War, ma l’attrice si è sbilanciata a proposito delle sensazioni che gli spettatori proveranno una volta conclusasi la proiezione:

“Ho sempre pensato che la forza dei film Marvel non fosse rappresentata dalle sequenze d’azione, che comunque amiamo in qualità di spettatori, ma avesse piuttosto a che fare con ciò che accade tra i personaggi. Parlo dei loro rapporti di amicizia, delle storie d’amore, delle loro perdite. Credo che queste cose tocchino le corde del cuore e che ti inducano a seguire i protagonisti nel loro viaggio. Lo stesso accadrà con Avengers: Infinity War e nella Fase 4, perché questo è ciò che la Marvel sa fare meglio”.

Poco prima della chiusura del video è stato inoltre chiesto a Tessa Thompson quale sia la parola più adatta per descrivere l’emozione che i fan proveranno una volta usciti dalla sala tra poco più di un mese. L’interprete non ha dovuto riflettere molto per trovare il giusto commento ed infatti ha chiosato con un “Galvanizzati”.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: Civil War), la pellicola vedrà riuniti sul grande schermo i volti noti dei supereroi e non che in questi anni abbiamo amato: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), il team al completo dei Guardiani della Galassia, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.