Tessa Thompson: "Il futuro delle donne nel MCU sarà sempre più grande e importante!"

Sia Black Panther chesaranno dei veri e proprio punti di svolta per l'MCU, dato che entrambi metteranno al centro dell'azione delle donne forti e indipendenti, il primo come co-protagoniste il secondo come vero e proprio perno centrale della narrazione, e questa è motivo di felicità per

La bella e talentuosa interprete di Valkyria nel Thor: Ragnarok di Taika Waititi si è infatti detta "incredibilmente eccitata" di questa svolta e rivoluzione a Hollywood, importante sia a livello culturale che personale, tirando in ballo anche il tema della lotta al razzismo specie in riferimento a Black Panther. L'attrice ha infatti spiegato durante la premiere del film di Ryan Coogler: "Credo che non sia un errore che gente come Snoop Dogg sia presente oggi alla premiere. È per noi molto importante vedere la rappresentazione delle persone di colore al cinema, perché possiamo vederci riflessi sul grande schermo, così come veniamo visti. È un fattore positivo per tutti noi e vedere che Black Panther è stato il miglior film pre-sold della Marvel perla da solo, non solo per noi ma per tutti".



Spostandosi poi sulle donne, la Thompson ha dichiarato: "In questo film ci sono poi tutte queste incredibili donne come Angela Bassett, Lupita Nyong'o o Danai Gurira. Vedremo anche Brie Larson e Dewanda Wise in Captain Marvel il prossimo anno. Vedremo cosa succederà con Valkyria in futuro, ma sì, adesso le donne stanno regnando sovrane nel MCU e credo che nella prossima fase le vedremo tradotte realmente sul grande schermo, non come semplici simulacri, dei cliché".



Intanto vi ricordiamo che Black Panther uscirà nelle sale il prossimo 14 febbraio.