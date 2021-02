Tessa Thompson: 'Il mio primo bacio? A 6 anni, immortalato in un video musicale'

Il primo bacio non si scorda mai, proprio come il primo amore. E non è poi così bizzarro che per un'attrice come Tessa Thompson, sia avvenuto davanti a una telecamera. Ma sentiamo la sua storia.

A raccontarla è stata proprio l'attrice di Creed e Thor: Love and Thunder ai microfoni di W Magazine.

E mentre molti si aspetterebbero che possa essere avvenuto durante le riprese di un qualche progetto, considerando il mestiere della Thompson, vi stupirà forse scoprire che non avvenne sul set di un film o di una serie tv, né di una pubblicità, ma di un video musicale.

"Non ero un'attrice già da bambina, ma mio padre aveva un amico che faceva il casting director, e hanno deciso che andassi bene per un video musicale. Ho baciato un ragazzino di nome Floyd, anche lui nel video. È stato quello il mio primo bacio, davanti a una telecamera, immortalato a vita. Avevo sei anni" ha spiegato Thompson "Ricordo di essermi sentita molto adulta quel giorno. E mi sono sentita come se fossi nata per questo [per stare davanti a una telecamera]. A dire il vero, ogni tanto ripenso a Floyd e a quel giorno".

I primi ruoli di Tessa sul piccolo e grande schermo risalgono ai primi anni 2000, quando apparì in un episodio di Cold Case - Delitti Irrisolti e in Chiamata da uno Sconosciuto, per poi trovare il ruolo che la lanciò, quello di Jackie Cook nella serie Veronica Mars. Attualmente, l'attrice è impegnata nelle riprese del quarto film di Thor, ed è anche la protagonista del film Sylvie's Love, in cui recita al fianco della star di Bridgerton Regé-Jean Page.