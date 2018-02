Tessa Thompson afferma che la Marvel è interessata in un Avengers tutto al femminile

Come svelato da tempo, l'attrice Tessa Thompson , interprete diin, vorrebbe vedere untotalmente al femminile sul grande schermo. Solo un'idea o c'è qualcosa di più concreto?

L'attrice ribadisce, in una nuova intervista, il suo interesse per questo potenziale Avengers totalmente al femminile e afferma che i Marvel Studios sarebbero interessati al progetto: "Non sono la Marvel quindi non posso farlo entrare in produzione, ma posso dirvi che loro sono molto collaborativi. Credo che anche il nostro Thor: Ragnarok sia praticamente il prodotto di alcune discussioni che hanno avuto con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo riguardo cosa avrebbero voluto vedere per i loro personaggi successivamente. Penso che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è veramente eccitato all'idea, e se vedete quel che sta per accadere nella Fase Quattro e la mia introduzione come Valchiria in Thor: Ragnarok e le donne in Black Panther... penso proprio che le donne regneranno sovrane.".

Insomma per Tessa Thompson il Marvel Cinematic Universe sarà sempre più 'femminile', lasciando spazio - per questo - ad un progetto simile: "C'è interesse. Stanno realizzando Captain Marvel, faranno il film sulla Vedova Nera... c'è interesse nell'avere le donne al centro della nuova Fase del loro Universo. Credo ci dia speranza sul progetto, chissà".