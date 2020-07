Tesla, il trailer del particolare film con protagonista Ethan Hawke

Ethank Hawke rinnova la sua collaborazione con il regista Michael Almereyda per Tesla, un biopic dai toni astratti e sperimentali dedicato all'inventore Nikola Tesla e alla Guerra delle Due Correnti. Ecco il trailer ufficiale.

Lo scorso anno abbiamo potuto vedere la versione degli eventi di Alfonso Gomez-Rejon con Benedict Cumberbatch e Nicholas Hoult rispettivamente nei ruoli di Edison e Tesla, ma con protagonista il primo; questa volta, invece, i riflettori sono puntati su Tesla, portato in scena dall'attore Ethan Hawke (già partecipe di Hamlet 2000 e Cymbeline, entrambi diretti da Almereyda.

Tesla, così si intitola il film di cui vediamo oggi il primo trailer, è stato presentato al Sundance Film Festival, dove ha vinto l'Alfred P. Sloan Feature Film Prize.

"Il brillante visionaro Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una battaglia tutta in salita per far sì che il sistema elettrico di sua invenzione possa essere portato a compimento, e ancora più spinose sfide per diffondere in tutto il mondo un tipo di energia senza fili. Il film segue le difficili interazioni tra Tesla e il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan), assieme al suo patrono, George Witehouse (Jim Gaffigan). Allo stesso tempo, ci verranno mostrare la corte al titano della finanza J.P. Morgan (Donnie Keshawarz), la cui figlia Anne (Eve Hewson) inizia a provare più di un semplice interesse casuale per l'inventore. Anne analizza e presenta la storia nel mentre si dispiega, offrendo una voce distintamente moderna per un period drama di stampo scientifico che, come il suo soggetto, sfugge a ogni convenzione" recita la sinossi ufficiale.

Tesla dovrebbe arrivare nelle sale americane e in VOD il 21 agosto 2020.