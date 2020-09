Tesla, un nuovo poster del film con protagonista Ethan Hawke

Il sito Impawards ha pubblicato un nuovo poster di Tesla, biopic sul celebre inventore scritto e diretto da Michael Almereyda, con protagonista Ethan Hawke. Il manifesto, realizzato in stile minimal, si concentra proprio sul personaggio interpretato da Hawke. Tesla dal 21 agosto è disponibile in VOD e nelle sale cinematografiche americane.

La sinossi ufficiale di Tesla ne racconta la trama:"Brillante e visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una battaglia tutta in salita per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, affrontando sfide più spinose con il suo nuovo sistema per l'energia wireless. Il film mostra le inquiete interazioni tra il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e il suo mecenate George Westinghouse (Jim Gaffigan)".



Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso gennaio al Sundance Film Festival. Nel cast del film figurano anche Eve Hewson, Hannah Gross, Josh Hamilton e Ebon Moss-Bachrach. A luglio è stato distribuito il trailer di Tesla.

Michael Almereyda ha collaborato nel corso della sua carriera con registi del calibro di David Lynch e Tim Burton.

Come regista è noto per aver diretto Hamlet 2000, una versione moderna dell'opera di William Shakespeare, e di recente Experimenter, con Peter Sarsgaard e Winona Ryder.

Ethan Hawke è reduce da un periodo piuttosto proficuo sul grande schermo, avendo partecipato a titoli come Adopt a Highway di Logan Marshall-Green, The Kid di Vincent D'Onofrio e Le verità di Hirokazu Kore'eda, presentato alla Mostra di Venezia.

Su Everyeye trovate la recensione de Le verità.