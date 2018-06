Terry Gilliam ha perso la causa: The Man Who Killed Don Quixote non è più suo

È passato davvero poco tempo dal trionfale exploit di The Man Who Killed Don Quixote al festival di Cannes ma adesso è tutto cambiato perché la corte parigina ha dato ragione a Paulo Branco.

Per chi non sapesse come si siano svolti i fatti Terry Gilliam, regista e creatore del film con Adam Driver, The Man Who Killed Don Quixote, aveva stipulato un contratto con il produttore Branco. I termini dello stesso contratto stabilivano che il regista avrebbe dato i diritti del film a Paul Branco in cambio del finanziamento del progetto stesso.

Secondo Gilliam i soldi per il film non sarebbero mai arrivati e quindi lui si è trovato nella condizione di dover trovare altri finanziatori. Tuttavia, secondo Paul Branco, essendo all'epoca il contratto ancora valido, tutte le azioni compiute da Gilliam, compresa la richiesta ad altri di soldi, la produzione del film e la conseguente proiezione al Festival di Cannes, sarebbero illegali. Perciò Branco ha intentato causa contro il regista e, a quanto pare, ha vinto.

Ieri la Corte d'Appello di Parigi ha stabilito che l'ex produttore Paulo Branco è effettivamente il proprietario dei diritti di The Man Who Killed Don Quixote e il film di Terry Gilliam, di conseguenza, appartiene a lui. Mentre la guerra tra i due continua, la distribuzione del film in Francia è già iniziata, mentre si stavano cercando i diritti di distribuzione per l'America e per il resto del mondo.

Durante un'intervista rilasciata a Screendaily Branco ha detto: “La sentenza significa che i diritti del film appartengono ad Alfama. Qualsiasi sfruttamento del film fino ad ora è stato completamente illegale e senza l'autorizzazione di Alfama stessa. Cercheremo di capire bene quali siano i danni che questa produzione illegale ha provocato per cercare di capire quanti siano i responsabili dietro questo fatto. il film appartiene nella sua interezza ad Alfama. Il film è stato realizzato illegalmente. È la prima volta che vedo così tante persone imbarcarsi nella missione di produrre e sfruttare un film senza detenerne i diritti. È un caso unico."

Vedremo nei prossimi giorni cosa tutto questo vorrà dire per la distribuzione di The Man Who Killed Don Quixote.