Terry Gilliam ha odiato l'ultima parte di The Irishman: scoprite perché

Qual è quella cosa che a noi di Everyeye è piaciuta tantissimo e che invece Terry Gilliam ha detestato con tutto se stesso? Semplice, l'ultimo atto di The Irishman, che noi abbiamo ripercorso con un saggio di approfondimento, mentre il regista di Brazil con aspre critiche.

Parlando con IndieWire, il regista ha dichiarato:

"L'ho visto al London Film Festival. Era all'Odeon Leicester Square, che hanno appena ristrutturato. Hanno questi comodi sedili che sono fondamentalmente sedie a sdraio. Mia moglie si è addormentata. Ma a me è piaciuto tutto di quel film, tranne gli ultimi 30 minuti francamente. Con quel prete e sua figlia? Ma per favore, falla finita. Non ce n'era proprio bisogno. Dopo aver ucciso Hoffa, ho pensato, fantastico, abbiamo finito ... e invece no. Per me il lato spirituale di Marty è meno interessante del suo lato umano. Capisco perché alla gente piaccia, sia chiaro. È solo che siamo tornati nel paese di Martin. Ci piace quello che fa, perché lo fa davvero bene."

C'è anche un'altra cosa che ha lasciato perplesso Gilliam, e riguarda l'uso della tecnologia non tanto sui volti degli attori, quanto sui loro corpi: "La cosa dell'età ha funzionato in modo sorprendentemente buono, ma sembrava che ci fosse bisogno di un direttore del movimento che li facesse camminare come se fossero di nuovo giovani. Il viso è più giovane, ma il corpo si muove in maniera così vecchia. Spendi tutti quei soldi, ma non riesci a farlo bene."

