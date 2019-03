Terry Gilliam ha apprezzato Avengers: Infinity War ma non ha cambiato idea sui cinecomic

Terry Gilliam non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti dei cinecomic. Il regista, da poco ritornato sul grande schermo con il chiacchieratissimo L'uomo che uccise Don Chisciotte, in passato ha ribadito più volte di non apprezzare per nulla gli stilemi dei film supereroistici.

Durante un recente evento tenutosi alla Filmoteca de Catalunya, Gilliam è tornato a parlare del genere che negli ultimi anni ha dominato il box office mondiale: "Sono d'accordo con te, sono noiosi. Voglio dire, sono ripetitivi. Tecnicamente sono eccezionali. Il lavoro è fantastico. Ci sono molti grandi attori coinvolti. Ci sono anche momenti meravigliosi. Ma per me è sempre lo stesso film. Mi sembra di vedere sempre lo stesso film."

"Mi da fastidio che le persone sono così disperate da credere nei supereroi invece che nelle persone reali che fanno cose straordinarie. Quindi non mi interessano. Non ne vedo molti, ma quando lo faccio mi sento molto invidioso, perché molte persone che lavorano a questi film sono molto brave, molto più brave di quanto potrei mai essere io."

Pur non apprezzando questo genere di film, neanche Gilliam è riuscito a resistere al successo di Avengers: Infinity War: "Devo ammetterlo. L'ultimo Avengers, quello con Josh Brolin nei panni del cattivo, mi è piaciuto molto quel film [Ride]. Stavo guardando un sacco di film degli Oscar e mi stavo annoiando. E all'improvviso è arrivato qualcosa che mi ha fatto sorridere."