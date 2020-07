Terry Gilliam, il lockdown ha frenato il suo nuovo film basato su un'idea di Kubrick

Dopo aver atteso trent'anni prima di riuscire a girare e distribuire il suo L'uomo che uccise Don Chisciotte, Terry Gilliam non aveva davvero intenzione di starsene con le mani in mano, e infatti il suo nuovo film era già in fase di sviluppo e vicino alla riprese, poi purtroppo è scoppiata la Pandemia da Coronavirus.

A dire la verità, Gilliam aveva già trovato un cast e la sceneggiatura di questo misterioso film era già completata, dunque la Pandemia ha frenato e non impedito del tutto la produzione del progetto, che stando a quanto riportato da Repubblica all'interno di un'intervista alla stesso Gilliam, sarebbe addirittura basato su di un'idea del grande Stanley Kubrick.



Parlando infatti con il sito nella cornice del Ventotene Film Festival, Gilliam ha rivelato: "Stavo per iniziare le riprese di un film che in origine era stata un'idea di Stanley Kubrick. Avevo una sceneggiatura completa e avevano trovato anche il cast, ma la Pandemia e il consecutivo lockdown ha fermato tutto proprio mentre stavano per cominciare a girare".



Guardando alle notizie dei mesi passati, sappiamo che Gilliam stava lavorando a un progetto basato su di una sceneggiatura scritta a quattro mani con Richard LaGravenese, un titolo su cui i due stavano lavorando dai tempi de La leggende del Re Pescatore. In relazione a Kubrick, è importante notare che un progetto mai realizzato del compianto cineasta è il sequel del Dottor Stranamore, in inglese intitolato "Son of Strangelove", che al tempo desiderava dirigesse proprio Terry Gilliam, nel 1995.



Che si tratti di questo? Sarebbe davvero clamoroso. Staremo a vedere.