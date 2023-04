Terry Gilliam farà nuovo film? Spunta un titolo: The carnival at the end of the world

Secondo le indiscrezioni degli ultimi minuti, fatte circolare dal portale Gillian Dreams, il mitico regista statunitense naturalizzato britannico Terry Gilliam sarebbe pronto a tornare alla regia con un nuovo progetto, intitolato The carnival at the end of the world.

Stando alle prime informazioni, purtroppo al momento ancora tutte da verificare in via ufficiale, la premessa della nuova fatica dell'autore 83enne ruoterebbe intorno a Dio (nientemeno), che un giorno decide di spazzare via l'umanità perché profondamente delusa da ciò che sta accadendo sul pianeta Terra. Satana però lo convince a creare due nuovi Adamo ed Eva, nella speranza che possano dare il via ad una nuova razza umana, migliore della precedente.

Gilliam - autore celebrato in tutto il mondo per titoli come Monty Python e Il santo Graal, il cult Brazil con Robert De Niro, Paura e delirio a Las Vegas e l'epico sci-fi L'esercito delle 12 scimmie con Brad Pitt e Bruce Willis - aveva già parlato di questo progetto lo scorso settembre in un'intervista promozionale durante la quale ammise di essere a lavoro con un 'giovane sceneggiatore per elaborare un copione, all'epoca più o meno completo (successivamente, quello sceneggiatore si è rivelato essere Christopher Brett). Inoltre, in un'intervista più recente pubblicata in Francia l'autore ha rivelato che il budget per questo film ammonterebbe a circa 30 milioni di dollari.

L'ultimo film di Terry Gilliam, L'uomo che uccise Don Chisciotte, progetto che il regista ha inseguito fin dal 1998, è uscito nel 2018.