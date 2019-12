Terry Gilliam sui film Marvel Studios: 'Offrono una bella e grandissima bugia'

Nel corso di una recente intervista, il grande regista Terry Gilliam ha parlato del suo rapporto con i film del Marvel Cinematic Universe, riaccendendo una polemica che ha dominato i titoli delle testate nelle scorse settimane.

Gilliam si è schierato dalla parte di chi sostiene che l'immenso regno dei Marvel Studios stia mettendo in difficoltà la libertà creativa di realtà più piccole, ma ne ha anche lodato la fattura, definendoli geniali.

"Non mi piace il fatto che stiano dominando così tanto", ha detto il regista. "Stanno prendendo tutti i soldi che dovrebbero essere disponibili per una maggiore varietà di film. Tecnicamente, però, sono geniali. Non si possono criticare da quel punto di vista perché le abilità tecniche necessarie per realizzarli sono incredibili".

Il regista ha continuando avvertendo che le apparentemente infinite risorse della Disney e della Marvel potrebbero essere utilizzate meglio. "Se sei così potente, dovresti affrontare un po' di più la realtà. Quello che non mi piace è che sembra che vogliano dirci che tutti noi dobbiamo essere supereroi per combinare qualcosa nella vita. E' una cosa che mi fa impazzire. Questo è ciò che stanno dicendo questi film ai giovani. Non è il modo giusto di affrontare la realtà, secondo me."

Gilliam ha anche affermato di non essere un fan di Black Panther di Ryan Coogler.

"Ho odiato Black Panther. Mi fa impazzire. Dà ai giovani ragazzi neri l'idea che questo è qualcosa in cui credere. Stronzate. È una cazzata totale. Penso che le persone che l'hanno fatto non siano mai state in Africa", ha detto. “Sono andati a prendere un po' di stilisti per alcuni tessuti e cose varie con motivi africani. Ma ho odiato quel film, in parte perché i media stavano continuando a dare importanza alle cazzate”. Quando gli è stato chiesto se sentiva che l'esaltazione della critica per Black Panther sia stata una risposta politicamente corretta che non ha tenuto conto dell'estetica per promuovere la politica dell'identità, Gilliam ha detto: "Mi fa ribollire il sangue".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad altri estratti dell'intervista di Gilliam e soprattutto al nostro Everycult su Brazil.