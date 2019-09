Terry Gilliam dice la sua sul burrascoso divorzio fra Johnny Depp e Amber Heard

Durante una recente intervista, il regista Terry Gilliam ha detto la sua a proposito del burrascoso divorzio fra Johnny Depp ed Amber Heard, che ormai da mesi tiene banco su tutte le riviste di gossip e cinematografiche.

Le due star, che nel corso del tempo si sono accusate a vicenda di numerose malefatte compiuto l'uno ai danni dell'altra, sono ancora alle prese con diverse cause legali. Sulla questione, l'autore di Brazil e L'Esercito delle 12 Scimmie ha dichiarato:

"Mi è capitato in passato di difendere Johnny Depp dalle accuse del’ex moglie Amber Heard sulla mia pagina Facebook, e ho ricevuto tantissime critiche. Mi dicevano che non lo conosco davvero, soprattutto. E invece, guarda un po', si dà il caso che io lo conosca davvero. 'Ma non sai come diventa quando è ubriaco o peggio strafatto’, mi hanno detto. E invece si, so anche come diventa quando è ubriaco o strafatto. E so che non picchierebbe mai e poi mai una donna."

Tra le tante accuse, la Heard ha anche dichiarato di essere stata picchiata numerose volte nella villa nella quale abitavano. Per Gilliam, invece, "Amber l’ha preso all’amo come un grosso pesce”.

Ricordiamo che Johnny Depp fu il protagonista di Paura e Delirio a Las Vegas di Terry Gilliam, e venne reclutato dal regista per sostituire Heath Ledger per il film Parnassus - L'Uomo che voleva ingannare il diavolo, insieme ai colleghi Colin Farrell e Jude Law. Inoltre, nel corso della tribolata e trentennale produzione di L'Uomo Che Uccise Don Chisciotte, Depp venne scelto come protagonista per interpretare la parte di Toby Grisoni (poi affidata definitivamente ad Adam Driver) durante la sessione di riprese che ebbe luogo tra il 1998 e il 2000. Le scene da lui girate possono essere recuperate nel documentario Lost in La Mancha, uscito nel 2002 e incentrato sulle numerose problematiche che impedirono la realizzazione del film.

