Terry Gilliam su Brazil e i Monty Python: 'Pasolini influenzò il mio film'

Nel corso di una rara intervista con Variety, il regista Terry Gilliam ha discusso della sua lunga carriera, fatta di cult assoluti e grossi bastoni fra le ruote, parlando di diversi argomenti e spaziando da Brazil ai Monty Python.

Proprio partendo dal gruppo di comici britannici che ha fondato insieme a Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin, il regista ha dichiarato:

"Ho iniziato nel 1969, l'anno prima avevo iniziato a lavorare nell'animazione. Ho incontrato John Cleese a New York e poi mi sono presentato a Londra e lui era una star della TV. Stavo disegnando e illustrando. Ho detto: 'Presentami a qualcuno della TV'. Mi ha dato il nome di un produttore; mi ci sono voluti due mesi per prendere effettivamente il telefono e chiamarlo e si è rivelato essere un fumettista dilettante. Ho portato i miei cartoni animati, e lui stava producendo questo programma chiamato 'Introduce me to someone in TV', con Michael Palin, Eric Idle e Terry Jones in sceneggiatura e nelle esibizioni. Ha presentato alcuni dei miei schizzi a loro, con loro grande dispiacere. John e Graham hanno riscritto la sceneggiatura di 'The Magic Christian'. Non mi è piaciuto per niente il film perché non capivano l'idea americana. La cosa più irritante era che Kubrick, prima di morire, mi avrebbe chiesto di fare il sequel di "Stranamore". L'ho scoperto in seguito. Perché non me l'ha detto?"

Il regista ha confessato di considerare Brian di Nazareth l'apice della sua carriera.

"Si trattava di qualcosa di reale. È stato davvero divertente e oggi è un classico. Ci incontrammo addirittura con Blake Edwards. Voleva dirigere o produrre Life of Brian. Era un grande fan di Python. Ma non credo che avrebbe funzionato. Quando stavo facendo Jabberwocky, lui stava girando uno dei film della Pantera Rosa, e stavano gettando via i loro set. C'era un meraviglioso set di fognature, e sono andato ad usarlo. Ci sono alcune cose che sono andato a riprendere perché per loro era spazzatura. Poi lo hanno scoperto, e invece di abbandonarli hanno iniziato a bruciare tutto!"

Su Brazil e la critica cinematografica di Los Angeles:

"Ero molto ingenuo all'epoca. Ho incontrato Ken Adam [direttore della fotografia, ndr], ma sapevo che non avrei mai potuto permettermelo. Pier Paolo Pasolini era quello giusto per me. Potevo sentire l'odore e sentire i suoi mondi. Fu Pasolini a influenzare visivamente quel film, anche se è una tavolozza basata su Metropolis di Fritz Lang. Purtroppo non abbiamo potuto mostrare quel film da nessuna parte in America, noi volevamo mostrarlo alla USC. 'Ci sono sei milioni di persone che muoiono là fuori e non lo mostrerai', mi dicevano. Il mio avvocato si è messo al telefono e mi ha detto che potevo mostrarlo. L'avvocato della Universal era il signor Middleman. Non puoi inventarti un nome del genere. Ha detto che potevo mostrare una clip del film. I critici di Los Angeles erano tra quella folla e c'erano tutte queste proiezioni. Quell'anno Out of Africa vinse un sacco di premi ma i critici cinematografici di Los Angeles annunciarono Brazil come il loro film dell'anno. È stato un gran bel momento per me, perché da lì il film fu distribuito in tutte le grandi città."

