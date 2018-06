Terry Gilliam ancora contro i cinecomic: "Li odio. Sono stron*ate"

Durante la sua partecipazione all’ultimo Festival di Cannes, Terry Gilliam è tornato a parlare del suo odio per i cinecomic ma anche del movimento noto come #MeToo.

Nel corso di un’intervista concessa alle telecamere di CineNando, il regista di The Man Who Killed Don Quixote cambia decisamente espressione – da tutto sorridente a spietato – quando il topic della conversazione diventano i cinecomic di Hollywood: “Odio i supereroi. Sono stronzate. Forza, crescete un po’. Non dovremmo essere teenager per il resto della nostra vita. È meraviglioso sognare di avere grandi poteri. I supereroi riguardano il potere. È questo che non mi piace di loro. Devono battere gli altri supereroi superpotenti. Dai, un po’ di pace, amore e tolleranza è quello che serve adesso”.

La discussione poi vira sul movimento #MeToo, che ha chiamato in causa in prima persona lo stesso Gilliam che l’aveva paragonato a una mafia: “Sono un tipo un po’ ingenuo perché pensavo che il mondo fosse aperto a tutti. L’uguaglianza è molto importante. Tutto quello che sta accadendo fa parte di questo processo che porterà a dire: ‘Ok, le porte sono aperte per tutti’. Adesso sta a voi imboccare quella porta oppure no. E alcune di quelle porte sono davvero difficili da attraversare. Credo che nel mondo ognuno possa fare ciò che vuole ma devi credere in ciò che vuoi e devi lavorare sodo per ottenerlo”.

